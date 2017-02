Zu viel Urin in Bern: Nause interessiert sich für Bio-Pissoirs

Zu viel Urin in BernNause interessiert sich für Bio-Pissoirs

In der Stadt Bern könnten Wildpinkler ihre Blase schon bald in Blumentröge entleeren - ganz legal. Sicherheitsdirektor Reto Nause hält die in Paris getesteten Uritrottoirs jedenfalls für «äusserst innovativ».

17.41 Uhr , Aktualisiert 18.21 Uhr 5 Reax

teilen teilen teilen