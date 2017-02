Zürcher Tierschutz will White Turf in St. Moritz abschaffen: «Pferderennen sollen auf dem Gras ausgetragen werden!»

Der Schock nach dem Horror-Unfall am White-Turf-Rennen in St. Moritz GR sitzt tief. Bereits beim dritten Rennen des Tages auf dem gefrorenen See stürzten gestern Jockey George Baker und sein Pferd Boomerang. Baker wurde schwer verletzt ins Spital geflogen, das Pferd musste eingeschläfert werden. Grund für den Sturz soll ein Loch in der sonst kompakten Schneedecke gewesen sein.

Tierschützer kritisieren das Rennen

Für Nadja Brodmann vom Zürcher Tierschutz ist klar: «Der Untergrund ist eine zusätzliche Beanspruchung für diese Tiere. Der natürliche Untergrund für so ein Tier ist Gras.» Dies sei sicherer und angenehmer für das Tier.

Hinter den Rennen steht für die Tierschützerin «reine Profitgier». Denn: «Die Tiere kommen an ihr Leistungslimit und das über längere Zeit. Nach wenigen Jahren werden die Tiere dann ausgemustert, weil sie nicht mehr die erwartete Leistung bringen.»