Zum 14. Mal: Anhängerin von Charles Manson bittet um Begnadigung

47 Jahre ist der Mord an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate und sechs weiteren Menschen her. Patricia Krenwinkel wurde 1969 wegen Mittäterschaft verurteilt. Ihre Gnadengesuche wurden immer abgelehnt. Nun bat die einstige Anhängerin des Massenmörders Charles Manson zum 14. Mal vor einem Bewährungsausschuss im Gefängnis in Los Angeles um Begnadigung.

Krenwinkel hatte gestanden , dass sie auf Tate eingestochen und bei der Ermordung von zwei weiteren Menschen geholfen hatte. Die heute 69-Jährige hatte Charles Manson mit 19 Jahren auf einer Party kennengelernt und sei ihm dann schnell verfallen.

Die letzte Anhörung von Krenwinkel vor einem Bewährungsausschuss fand 2011 statt. Sollte eine Freilassung empfohlen werden, könnte Gouverneur Jerry Brown diese ablehnen. (sjf)