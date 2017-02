Zwei Mädchen während Fasnacht verschwunden: Wo ist das Katzenmädchen Joelle (15)?

Eine 15-Jährige aus Bad Säckingen (D) geht während der Fasnacht in Laufenburg an der Schweizer Grenze auf die Toilette. Seither fehlt jede Spur von ihr. Auch in Dornbirn (Ö) verschwindet ein Teenager nach dem Fasnachtsumzug.

