Zwei Monate suchen, drei Bewerbungen schreiben: So kommen die Schweizer zu ihrer Wohnung

Wer in der Stadt Zürich eine Wohnung sucht, ist nicht allein. Bilder von Menschenmassen, die sich bei einer Wohnungsbesichtigung stundenlang die Füsse platt stehen, gehören in der Limmatstadt zur Normalität. Trotzdem: In der Regel haben die Schweizer wenig Probleme, eine Wohnung zu finden.

Dies zeigt eine Umfrage des Vergleichsdiensts Comparis. Demnach fanden 28 Prozent der Schweizer auf Wohnungssuche innert eines Monats eine neue Bleibe. Insgesamt suchten 59 Prozent weniger als zwei Monate nach einer neuen Wohnung.

Im Schnitt nahmen die Befragten an sechs Wohnungsbesichtigungen teil – wobei 16 Prozent nur eine Wohnung besichtigt haben. Nicht immer kam es zu einer Bewerbung: Im Durchschnitt schreiben Wohnungssuchende in der Schweiz 3,5 Bewerbungen.

Westschweizer bewerben sich mehr

Hier liegen die Deutschschweizer unter dem Schnitt: Sie verfassten durchschnittlich drei Bewerbungen, während die Westschweizer sich im Schnitt für fünf Objekte bewerben.

Gemäss der Umfrage ist in den letzten zwölf Monaten fast jeder siebte Mieter umgezogen. Hauptgrund: Der Zusammenzug mit einem Partner oder eine Trennung.

Insgesamt hat Comparis 1028 Personen für die Umfrage befragt. Teilnehmen durfte nur, wer in einem Haus oder einer Wohnung zur Miete wohnt. (bam)