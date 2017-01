Orkanböen und klirrende Kälte: Heute kommt der Schneesturm

Die ersten Schneeflocken im Flachland am Montagabend waren nur ein Vorgeschmack – jetzt kommt der Winter mit geballter Kraft: Uns erwarten starke Schneefälle und Minustemperaturen im zweistelligen Bereich, in den Alpen kommt es gar zu Schneestürmen.

Heute Nachmittag geht es los: Der Schneefall beginnt und wird gegen Abend immer stärker. «Im Alpenraum sorgt ein heftiger Wind für einen Schneesturm, aber auch im Flachland stellen Windböen von bis zu 50 km/h den Schneefall fast waagrecht», sagt Klaus Marquardt von MeteoNews zu BLICK.

Halber Meter Schnee

Auch in der Nacht schneit es weiter, besonders in den Voralpen, wo sich die Schneewolken stauen. Während es morgen Vormittag im Flachland trocken bleibt, schneit es in den Alpen ununterbrochen bis in den Verlauf des Nachmittags.

Die ganze Niederschlagsperiode beschert uns im Flachland eine drei bis zehn Zentimeter dicke weisse Schicht. In den tieferen Voralpenlagen gibt es entlang der gestauten Wolken 15 bis 30 Zentimeter und in den erhöhten Lagen und Alpentälern sogar einen halben Meter.

Doch nicht nur Schnee, sondern auch eisige Temperaturen sorgen für Winterstimmung: Bis am Samstag herrscht Dauerfrost. Schon morgen bleiben die Temperaturen auch in den Mittelland-Städten, wie etwa in Zürich, den ganzen Tag unter der Nullgrad-Grenze.

Rutschige Strassen und Lawinengefahr

In der Nacht auf Freitag sinkt das Thermometer im Flachland bis auf minus zehn und steigt auch am Tag nie über minus vier Grad. Im Oberengadin werden in der Nacht auf Freitag Temperaturen von bis zu minus 25 Grad erwartet.

Die frostige erste Woche des neuen Jahres birgt auch Gefahren. Auf den Strassen wird es heute Abend rutschig, es gibt Schnee- und Eisglätte. «Mit Sommerpneus sollte man sich jetzt nicht mehr auf die Strasse wagen», warnt Klaus Marquardt.

Und in den Alpen blasen die heftigen Windböen die Kämme schneefrei und sorgen dahinter für grosse Triebschnee-Ansammlungen. Deshalb nimmt die Lawinengefahr rapide zu und dürfte morgen mindestens auf die Stufe «erheblich» steigen. (pfc)