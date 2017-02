10. Swiss Music Awards: Keiner strahlte so schön wie DJ Bobo

Grosse Ehre für ein Urgestein: DJ Bobo (49) durfte gestern bei den Swiss Music Awards den Preis für sein Lebenswerk entgegennehmen. Als René Baumann vor 25 Jahren als DJ Bobo die Bühne betreten hat, wurde er in der Heimat zuerst belächelt, inzwischen überstrahlt er alle: Mit 14 Millionen verkaufter Alben ist er der erfolgreichste Schweizer Musiker aller Zeiten. Ansonsten war die zehnte Ausgabe der Swiss Music Awards im Zürcher Hallenstadion geprägt von Volksmusik. Hitparadenstürmer Trauffer (37) räumte wie Schluneggers Heimweh gleich doppelt ab und liess Rapper Bligg (40) in zwei Kategorien hinter sich. Auch modisch trumpfte der Alpentainer in einer massgeschneiderten Tracht auf. Freundin Samantha Gerundo (28) kaufte sich für den grossen Abend ein neues Kleid: «Das hat sie selber ausgesucht. Da berate ich sie lieber nicht, sonst würde sie nicht so gut aussehen», so der Hitparadenstürmer.

«Hauptsache, alles ist gut verpackt»

Auch Beatrice Egli (28) durfte einen der Bauklötze mit nach Hause nehmen: «Damit habe ich echt nicht gerechnet, heute Morgen war ich noch am Babysitten, jetzt stehe ich hier. Es ist toll, dass es diese Plattform für die Schweizer Musik gibt.» Das Spitzenkleid betonte ihre Kurven: «Hauptsache, alles ist gut verpackt», meinte sie lächelnd. Da war man sich beim Anblick von Fitnessmodel Anja Zeidler (24) und Nacktkünstlerin Milo Moiré (33) nicht sicher: Beide brüsteten sich mit dem knappsten Outfit.