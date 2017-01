25 Jahre Hits und Spektakel – jetzt wird der Aargauer Entertainer geehrt: Bravo Bobo!

Ein Aargauer zog aus, die Welt zu erobern: In seiner 25-jährigen Karriere hat DJ Bobo (49) mehr als 15 Millionen Tonträger verkauft, auf seinen Tourneen über fünf Millionen Zuschauer begeistert und konnte 250 Gold- und Platinauszeichnungen ergattern. Nun kommt ein wichtiger Preis dazu: Bei den Swiss Music Awards am 10. Februar 2017 wird Bobo alias René Baumann mit dem Outstanding Achievement Award für sein Lebenswerk geehrt. «Diese Auszeichnung freut mich sehr und sie geht auch an viele Menschen, die diesen Weg schon so lange mit mir gehen», sagt der Musiker zu BLICK. «Ich bin überglücklich, seit 25 Jahren meinen Traum leben zu dürfen und jeden Tag meine kreativen Gedanken in Musik und Show einfliessen lassen zu können.»

Vom Bäcker zum Platten-Millionär

Während seiner Lehre zum Bäcker und Konditor entdeckte Bobo Mitte der 80er-Jahre als Hip-Hop-DJ und Breakdancer seine Liebe zur Musik. Den Durchbruch feierte er 1992 mit der Single «Somebody Dance With Me». Danach wurde Bobo zur prägenden Figur des Eurodance. Mit aufwendigsten Bühnenshows füllt er weltweit die Stadien und landete mit dem Ohrwurm «Chihuahua» 2003 den Sommerhit. Aktuell feiert DJ Bobo auf der «Mystorial»-Tour sein 25-Jahre-Bühnenjubiläum. So fiel die Wahl den Verantwortlichen des Swiss Music Award nicht schwer: «DJ Bobo begeistert seit 25 Jahren die Massen und exportiert Schweizer Musik erfolgreich in die ganze Welt. Hervorragend!», sagt Veranstalter Oliver Rosa (43). Bobo weiss, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat: «Danke an mein Publikum, das aus allen Generationen, Rassen und Religionen besteht! Das erfüllt mich mit grosser Demut und Dankbarkeit.»