Baba Lena begeistert das Internet: Russische Oma reist mit 89 um die Welt

Man ist nie zu alt für etwas Neues. Das beweist die russische Babuschka, Lena Erhowa. Mit ihren 89 Jahren bereist die rüstige Rentnerin aus Krasnojarsk (4100 km östlich von Moskau in Sibirien) die Welt und postet die Bilder und Videos mithilfe ihres Enkels Dimitri, der die Seite verwaltet, bei Instagram.

Vor sechs Jahren entschied sich Baba Lena, wie sie privat am liebsten genannt wird, zu verreisen. Bekannte von ihr, die schon mehrmals im Ausland waren, fragten sie, ob sie mit ihnen in den berühmten Kurort Karlsbad in Tschechien fahren möchte.

Das war ihr erster Trip seit über 40 Jahren. Seither spart die Oma ihre ganze Rente und das Geld, das sie mit dem Verkauf von Zimmerpflanzen verdient, zusammen, um 1-2 mal im Jahr mit ihrem kleinen Rucksäckchen in die Ferien fahren zu können.

In Tschechien war sie ganze drei Mal, wo sie bei einem ihrer Aufenthalte eine Frau aus Deutschland kennen lernte, die Baba Lena zu sich nach Hause eingeladen hatte. Zusammen mit ihrer neuen Freundin besuchte die 89-Jährige dann auch noch Polen.

Als die Frau, die ihr ganzes Leben auf dem Feld und in einer Milchfabrik gearbeitet hat, vergangenen Oktober alleine in Vietnam unterwegs war, lernte sie dort eine junge russische Journalistin kennen.

Ekaterina Papina war derart überrascht, als sie im Hotel auf die Oma traf und erfuhr, dass sie mit 89 Jahren alleine in Vietnam reist, dass sie beschloss, mehrere Tage mit Baba Lena zu verbringen und ihr bei den alltäglichen Hürden in Vietnam zu helfen. Die aufgeschlossene Rentnerin probierte gerne die lokalen Spezialitäten...

...und liess es sich auch nicht nehmen, in Vietnam ihren ersten Smoothie zu trinken.

Ausserdem war sie sehr von der Idee begeistert, als man ihr anbot, zum ersten mal in ihrem Leben auf einem Roller mitzufahren.

Ekaterina veröffentlichte bei ihrer Rückkehr einen Facebook-Post, wo sie ihre Erlebnisse schilderte. In kurzer Zeit ging er viral - rund 15'000 Shares, 33'000 Likes und fast 2'000 Kommentare.

Die Leute waren so begeistert, dass sogar eine russische Unterhaltungsfernsehshow auf sie aufmerksam wurde. In der Sendung erzählte Baba Lena, dass sie das Fliegen gut vertrage und auch keine Angst habe, alleine zu reisen. «Wovor soll ich Angst haben? Die Menschen sind überall sehr nett und helfen mir. Sowohl am Flughafen wie auch im Hotel.»

Gerne würde sie mal in die Domenikanische Republik fliegen, erzählte sie dem berühmten russischen Sänger Nikolai Baskow, der ebenfalls zu Gast in der Sendung war. «In der Domenikanischen Republik war ich bereits, da ist es nicht so spannend. Aber Thailand wird Sie bestimmt umhauen», meinte er und schenkte der Oma eine Reise nach Südostasien.

Auch verschiedene Reiseagenturen haben sich bereits bei der 89-Jährigen gemeldet, die ihr helfen wollen, so viel wie möglich noch von der Welt zu sehen.