Bachelor Janosch steigt für Andy Hug in den Ring: «Ich brauche täglich 5000 Kalorien»

«Es ist ein Ritterschlag für mich», sagt Bachelor und Kickbox-Weltmeister Janosch Nietlispach (28). Er wurde von Andy Hugs (†35) Witwe Ilona (52) angefragt, ob er am ersten «Andy Hug's K-1 Memorial – Light Heavyweight World Championship» in den Ring steigen wolle. Der Kampf wird am 10. Juni in der Bossard-Arena in Zug ausgetragen, 7500 Leute werden ihn vor Ort sehen. Der Gegner von Nietlispach heisst Petar Majstorovic (41). «Er war Andys Lieblingsschüler», sagt Ilona Hug, die sich mit dieser Paarung einen Wunsch erfüllt, denn «Andy hätte sicher Freude daran».

Majstorovic hatte Grippe

Das war bei Nietlispach anfangs nicht so. Denn die beiden Kämpfer hätten bereits letzten November gegeneinander antreten sollen, doch Majstorovic hatte Grippe und sagte den Fight kurzfristig ab. «Ich denke, weil er Angst vor mir hatte», so Janosch, der nun nach vorne blickt. Denn die Ehre, für sein Idol Andy Hug in den Ring zu steigen, steht über dem Groll gegen Majstorovic. Und sollte er den K1-Weltmeister-Fight gewinnen, würde er direkt in die Fussstapfen von Andy Hug treten, da hinter dem Kampf der gleiche Verband steht.

«Fünf Kilo muss ich zulegen»

Nun heisst es für den Bachelor aufzubauen, da er bis anhin in einer anderen Gewichtsklasse kickte. «Fünf Kilo muss ich zulegen. Drei habe ich seit Anfang Jahr schon geschafft. Ich brauche täglich 5000 Kalorien», sagt er. Die nimmt er vorwiegend in Form von viel Pasta und Eiweissshakes zu sich. «Damit ich fit bin, um für Andy zu siegen.»