Beyoncé begeistert mit Babybauch: Vorhang auf bei den Grammys!

Queen Bey (35) zeigte unter anderem ihren Song «Sand Castles» vom Album «Formation», nominiert als bestes Album des Jahres. Hologramm-Aufnahmen zeigten die Sängerin halbnackt mit Babybauch, Mutter Tina und Tochter Blue Ivy daneben. Die Frau von Rapper Jay Z (47) legte einen atemberaubenden Stunt hin, als sie auf einem Stuhl nach hinten zu fallen schien.



«Deine Mutter ist eine Frau - und Frauen wie sie können nicht in Zaum gehalten werden», sang sie am Sonntag (Ortszeit) im Staples Center in New York. Die US-Künstlerin war bei der 59. Ausgabe des wichtigsten Musikpreises der Welt für neun Grammys nominiert, mehr als jeder andere Künstler.

Beyoncé gewann

Gleich zu Beginn der Gala wurde der Hip-Hopper Chance The Rapper als bester Newcomer ausgezeichnet. Viele Auszeichnungen waren ausserdem schon vor Beginn der Gala vergeben worden. So konnte sich Adele bereits über zwei Grammys freuen - sie bekam den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum (für «25») und für die beste Pop-Solodarbietung («Hello»). Beyoncé erhielt die Auszeichnung für das beste Musikvideo («Formation»).

Auch die Schweiz durfte einen Grammy mit nach Hause nehmen: «Presidential Suite: Eight Variations On Freedom» des schweizerisch-lichtensteinischen Produzenten Al Walser (40) gewann in der Kategorie «Best Large Jazz Ensemble Album».

Restliche Schweizer gingen leer aus

Leer gingen dagegen das Orchestre de la Suisse Romande und das La Cetra Barockorchester Basel aus. Beide mussten sich in ihren Kategorien, beste Orchester-Performance respektive bestes klassisches Solo-Album, anderen Mitbewerbern geschlagen geben.

Ein Verstorbener zählte an den diesjährigen Grammys zu den grössten Siegern des Jahres: David Bowie wurde in gleich fünf Kategorien mit dem wichtigsten Musikpreis der Welt ausgezeichnet.

Moderiert wurden die 59. Grammys von Late-Night-Talker James Corden (38), auf der Bühne performten unter anderem Metallica, Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry und Daft Punk. (meg/SDA)