«Big Little Lies»: Star-Power für neue HBO-Serie

Dass grosse Namen bei Serien mitmischen, ist längst keine Besonderheit mehr. Dennoch ist es beeindruckend, was HBO für seine neue Show «Big Little Lies» an Star-Power auffährt. Neben dem Hollywood-Trio Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Shailene Woodley kann die siebenteilige Miniserie auch mit Laura Dern, Ale­xander Skarsgård oder Zoe Kravitz aufwarten.

Dazu stammt das Drehbuch von «Ally McBeal»-Autor David E. Kelley, Regie führte der Oscar-nominierte Jean-Marc Vallée («Dallas Buyers Club»). Der Inhalt: Ein mysteriöser Todesfall während einer Wohltätigkeitsveranstaltung im kalifornischen Monterey vertieft das Misstrauen einiger Mütter, die alle etwas zu verbergen haben. Drei Frauen stehen dabei im Mittelpunkt. Madeline (Witherspoon), eine humorvolle Mutter, die nichts vergisst und sich gerne um Belange anderer kümmert. Ex-Anwältin Celeste (Kidman), die mit dem Unternehmer Perry (Skarsgård) verheiratet und Mutter von zwei Zwillingsbrüdern ist. Die Tatsache, dass sie älter als ihr Ehemann ist, sorgt für jede Menge Lästerei. Dazu kommt Jane (Woodley), alleinerziehende Mutter des kleinen Ziggy, die neu in der Stadt und für ihr Alter viel zu traurig ist. Als Ziggy bei der Einschulung beschuldigt wird, eine Mitschülerin misshandelt zu haben, nehmen Madeline und Celeste die verzweifelte Jane unter ihre Fittiche.

Klingende Namen allein machen noch keine Hit-Serie, das hat die Vergangenheit schon oft gezeigt. Aber gespannt, wie dieser TV-Hochkaräter herauskommt, darf man dennoch sein – zu überprüfen ab 19. Februar auf HBO und Sky.