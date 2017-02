Buch-Streit mit Graziella Blatter: Schawinski knickt ein!

Roger Schawinski (71) wird in der Neu-Auflage seines Buches «Ich bin der Allergrösste» die Passage über Graziella Blatter (55) und ihren Ex-Mann Sepp Blatter (80) entfernen. Er tue dies aus reiner Sympathie für Graziella, sagt er, «und nicht als ein Schuldeingeständnis!»

In der Passage behauptet Schawinski, dass Graziella bei einem Essen, bei dem die Ehepartner anwesend waren, erzählt habe: «Sepp, schau mal den Roger an. Der ist schlank und nicht so dick wie du. Du solltest besser auf dich aufpassen, sonst nehme ich mir einen Lover, etwa so einen wie Roger.»

«Niveauloser Unsinn»

Derlei «niveaulosen Unsinn» habe sie nie von sich gegeben, entrüstete sich Graziella. Sie ­erstattete Strafanzeige – und blitzte ab! Die Kontrahenten trafen sich vor dem Friedensrichter – und konnten sich einigen.

«Sinnlos-Knatsch»

«Ich wollte dem Sinnlos-Knatsch ein Ende bereiten», ­erklärt Schawinski. Er habe Besseres zu tun, als sich mit Sepps Ex und deren Anwalt herumzuschlagen. Sie nehme es mit grosser Genugtuung zur Kenntnis, dass Schawinski die falsche Anekdote aus seinem Buch streiche, so Graziella.