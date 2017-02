Cook feiert ihre Extrapfunde, Buchschacher sagt ihnen den Kampf an: «Bin am Abnehmen»

«Ich habe das Hungern satt!» Ex-Miss Schweiz Kerstin Cook (27) hat acht Kilo zugelegt. Ihre neuen Wohlfühlpfunde führt sie auf Social Media im Bikini vor - und erntet dafür viel Lob. «Sie ist wunderschön und sehr feminin, das gefällt mir», lobt etwa die erfolgreichste aller Missen, Christa Rigozzi (33). Auch Whitney Toyloy (26), Miss Schweiz 2008 applaudiert ob so viel Selbstbewusstsein. «Die Leute müssen aufhören zu denken, dass ein Model dünn sein muss», sagt sie zu BLICK. «Mir gefallen Frauen mit Kurven besser als dünne.»

«Fünf Kilo müssen noch runter»

Dem widerspricht Alina Buchschacher (25), Miss Schweiz 2011. Die Bernerin war nach der Wahl selbst fülliger geworden, fand daran aber keinen Gefallen. Während sie den runden Look an Cook schön findet, setzt sie bei sich selbst den Rotstift an. «Nach der Amtszeit habe ich getan, was ich wollte. Da gabs auch eine Zeit, in der ich mehr auf den Rippen hatte», so Alina zu BLICK. Stolz habe sie das nicht gemacht. «Ich bin immer noch daran, abzunehmen. Fünf Kilo müssen noch runter.» Nach dem strengen Missenjahr habe sie das Leben einfach geniessen wollen und gegessen, worauf sie Lust hatte. «Aber ich fühlte mich nicht mehr wohl. Ich wollte wieder fit werden», sagt Alina.

Darum schwitzt sie mehrmals wöchentlich im Fitnessstudio. Das Zielgewicht der 1.71 Meter grossen Immobilien-Fachfrau sind 56 bis 58 Kilo.