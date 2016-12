Das erste Plus-Size-Model auf dem Cover: Playboy plötzlich prall

Fluvia Lacerda (36) hat erreicht, was vor ihr noch keinem Plus-Size-Model gelang! Die hübsche Brasilianerin mit dem üppigen Dekolleté und der prachtvollen Haarmähne hat es als erstes Kurven-Model der Welt auf ein «Playboy»-Cover geschafft.

«Into The Wild» heisst die Spezial Ausgabe mit Fluvia, die der brasilianische «Playboy» rausgebracht hat. Die Popularität des in New York lebenden Models beweist, nicht alle stehen auf 90-60-90-Masse. Das brasilianische Magazin «Quem» nennt Lacerda übrigens bewundernd die «Plus-Size Gisele Bündchen».

Auch Pirelli setzt auf Plus-Size-Models

Kurven-Models liegen im Trend. Das renommierte US-Magazin «Sports Illustrated» hat dieses Jahr Ashley Graham (28, Kleidergrösse 48) am Strand in Szene gesetzt – und damit aller Welt gezeigt, dass auch üppige Frauen toll im Bikini aussehen können. Bei Jean Paul Gaultier (64) laufen schon seit Jahren Plus-Size-Models über den Laufsteg und auch der «Pirelli»-Kalender 2015 präsentierte Candice Huffine (32), die eine Ikone unter den Models mit Kleidergrösse 42+ ist.

Und nun zeigt also auch das legendärste Männermagazin, der «Playboy», endlich Kurvenmodels. Ganz nach dem Motto: Big is beautiful. (brc)