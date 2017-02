Der Grund für die grösste Oscar-Panne aller Zeiten: Waren es die Kofferträger?

Sind die Oscar-Kofferträger schuld an der der grössten Oscar-Panne aller Zeiten? Es sieht ganz so aus.

Jedenfalls hat sich das für die Oscar-Umschläge verantwortliche Unternehmen Pricewaterhouse Coopers am Montagmittag für die Panne entschuldigt: «Den Laudatoren wurde fälschlicherweise der Umschlag der falschen Kategorie gereicht, und als der Fehler bemerkt wurde, wurde dieser korrigiert», schreibt das Unternehmen in einem Statement.

«La La Land» wurde als bester Film angekündigt

Was ist passiert? Die 89. Oscar-Verleihung endete in der Nacht auf heute mit einem Fiasko: Als die beiden Hollywood-Legenden Warren Beatty (79) und Faye Dunaway (75) den falschen Film als Gewinner in der Kategorie «Bester Film» verkündeten: «La La Land».

Alle feierten, die Produzenten hielten bereits die Goldstatuen in den Händen – doch die Ansage war falsch. Der eigentliche Gewinner des begehrten Goldmännchens war «Moonlight». Wie konnte es zu diesem fatalen Fehler kommen?

Doppelt gedruckte Gewinner-Karten

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Pricewaterhouse Coopers (PwC) ist für die geheime Zählung und Auswertung der Stimmen der US-Filmakademie zuständig. Nach der Auszählung werden die Gewinnernamen jeweils zwei Mal auf 24 Karten gedruckt und in Umschläge verpackt.

Ein vollständiger Satz Umschläge kommt in eine spezielle Aktentasche von PwC-Mitarbeiter Brian Cullinan, der andere Satz kommt in die Tasche von PwC-Mitarbeiterin Martha L. Ruiz.

Die Idee dahinter: Kommt eine Tasche abhanden, hat man immer noch die zweite. Cullinan und Ruiz händigen dann die Umschläge an die Laudatoren aus. Einem von beiden Kofferträgern muss also der folgenschwere Fehler unterlaufen sein.

Aus Versehen beide Emma-Stone-Umschläge rausgegeben

Beatty und Dunaway haben nämlich trotz des Kategorien-Aufdrucks vorne auf dem Umschlag schlicht den falschen erhalten. Es wurden aus Versehen beide Emma-Stone-Umschläge rausgegeben. Einmal an Leonardo DiCaprio (42), der den Preis für die weibliche Hauptrolle verkündete. Und einmal an Warren Beatty, der eigentlich den Umschlag für den besten Film hätte erhalten sollen.

Wie es zu diesem historischen Missgeschick kam, wird von PwC jetzt untersucht. In einem Statement erklären sie: «Wir bedauern zutiefst, dass das vorgefallen ist», so das Unternehmen. (brc)