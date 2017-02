Der heisseste Häftling läuft an der New York Fashion Week: Vom Knasti zum Supermodel

Der heisseste Knasti der Welt, Jeremy Meeks (32), startet als internationales Model durch – und lässt seine kriminelle Vergangenheit endgültig hinter sich. Der Kalifornier durfte an der New York Fashion Week für den deutschen Star-Designer Philipp Plein (38) über den Laufsteg gehen. In der ersten Reihe im Publikum sassen Superstars wie Madonna (58) und Reality-Star Kylie Jenner (19). Damit hat der ehemalige Strafgefangene es endgültig geschafft, als Model Karriere zu machen.

Als «heissester Häftling» berühmt

Mit seinen stahlblauen Augen und vollen Lippen wurde Meeks im Sommer 2014 über Nacht zur Internet-Sensation. Grund dafür war sein Mugshot, sein Arrestfoto, das Ermittler der Stockton Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien auf Facebook veröffentlichten. Das Bild wurde über 100'000 Mal geliked, und Meeks wurde auf der ganzen Welt als «heissester Häftling» berühmt. Model-Agenten rissen sich um ihn. Doch bevor er seine neue Karriere beginnen konnte, musste der 32-Jährige seine Haftstrafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes absitzen. Im März 2016 kam er nach 15 Monaten wieder auf freien Fuss. Und konnte als Model arbeiten.

Das ehemalige Gang-Mitglied krempelte sein Leben komplett um. Heute präsentiert Jeremy seinen Fans stolz sein neues, «braves» Ich auf Instagram. Der Familienvater wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern in einer Villa inklusive Swimmingpool und einem 125'000 Franken teuren Maserati in der Garage.

Die Geschichte von Jeremy Meeks ist der wahr gewordene amerikanische Traum: Zwar nicht vom Tellerwäscher, dafür aber vom Knasti zum Millionär. (brc)