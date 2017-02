Designerin Daniella Helayel war ruiniert, nachdem Herzogin Kate ihr Kleid trug: «Am Ende war ich ein gebrochener Mensch»

Was Herzogin Kate (35) trägt, ist innert Minuten ausverkauft. So auch das blaue Kleid, das sie im November 2010 anhatte, als sie und Prinz William (34) ihre Verlobung bekannt gaben. Entworfen hat es Daniella Helayel für ihr Label Issa. Und sie hatte gar keine Freude an der grossen Nachfrage ihrer Kreation.

Ihr Label war dem Ansturm nicht gewachsen

Im Interview mit dem «You»-Magazin erzählt die Designerin, dass der «Kate- Effekt» sie ruiniert habe. Der Grund: Das Label hatte vorher schon finanzielle Probleme und war dem plötzlichen Interesse nach der royalen Verlobung nicht gewachsen – obwohl schon vorher Stars wie Madonna (58) und Kylie Minogue (48) ihre Entwürfe getragen hatten. «Als Kate das Kleid trug, änderte sich alles», sagt sie. Denn: Sie und ihr Team hatten keine Ahnung, dass die Herzogin ihre Kreation anziehen wollte. Innert fünf Minuten war das Kleid ausverkauft und wurde danach tausendfach nachbestellt. «Das Telefon begann zu klingeln und hörte nicht mehr auf», erzählt Helayel.

Sie musste ihr eigenes Label verlassen

Zu viel für sie und ihr Team: «Ich hatte nicht das Geld, um die Produktion auf diesem Level zu finanzieren. Die Bank wollte mir keinen Kredit geben und die Fabrik drängte mich, die Rechnungen zu zahlen.» Sie fand zwar eine neue Investorin: Camilla Al-Fayed (32), die Schwester von Dodi Al-Fayed (†42), der 1997 zusammen mit Prinzessin Diana (36) starb. Das reichte aber nicht, und Helayel verliess ihr Label vor drei Jahren.

Kate trifft keine Schuld

«Ich ging, weil ich es nicht mehr aushielt. Ich war so gestresst, dass mein Haar weiss wurde und ausfiel», erzählt sie. «Am Ende war ich ein gebrochener Mensch. Ich hatte mir über ein Jahrzehnt ein grossartiges Geschäft aufgebaut. Dessen Niedergang zu erleben, hat mir das Herz zerrissen.»

Herzogin Kate gibt sie aber keine Schuld, wie sie der «Daily Mail» sagt: «Sie hat Issa viele Jahre getragen. Sie war eine wundervolle Kundin und die Kleider sahen an ihr toll aus.» Nach einer Auszeit hat sie mittlerweile einen Neustart gewagt und ein neues Label unter dem Namen Dhela gegründet. (kyn)