Detox-Vujo stolz: «Mein Arsch ist krass geworden!»

Ex-Bachelor Vujo Gavric (31) strahlt über beide Backen: Füdliblutt steht er vor der Küste der spanischen Stadt Valencia im Meer und präsentiert der Social-Media-Welt seinen Allerwertesten. Denn der kann sich sehen lassen, findet der einstige 3+ Rosenkavalier. «Seit Anfang Jahr habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken», sagt er stolz zu BLICK. Das Resultat: «Mein Arsch ist so krass geworden! Ich kriege hunderte Nachrichten mit Komplimenten deswegen.» Das habe er alles nur seinem Detox zu verdanken, glaubt Vujo. «Ich gehe weniger in den Ausgang, esse gesünder, schlafe mehr, trainiere mehr, lache und mache mehr Liebe. Das sieht man mir an.»

Bis im Sommer will er trocken bleiben. «Mit den richtigen Leuten kannst du auch nüchtern Party machen», sagt er geläutert. Jetzt gehe er lieber in ein schönes Restaurant essen als an der Bar abzustürzen. Ein Laster aber ist Vujo nicht losgeworden: «Ab und zu rauche ich noch eins.» (meg)