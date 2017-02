Die «GNTM»-Kandidatin aus Luzern ist Rockerin, Vegetarierin, Autorin: Multi-Model Helena

Helena (18) hat viele Talente – die Schönheit aus Nebikon (LU) kämpft ab Donnerstag in der 12. Staffel der TV-Show «Germany’s Next Topmodel» mit 30 anderen jungen Frauen um ein Foto von Heidi Klum (43). Und damit um die nächste Runde in der Show. «Es ist mein Traum, vor der Kamera zu stehen», freut sich die 180 Zentimeter grosse und 53 Kilogramm schwere Helena.

Das Multitalent kann nie still sitzen. «Ich muss immer etwas Kreatives machen!» Sie hat in Luzern eine Musicalschule besucht und beherrscht neben dem Posieren vor der Kamera auch Tanz, Gesang und Schauspiel. «Ich habe das Gefühl, dass ich gut in diesen Sachen bin und darin meine Stärken liegen», so Helena selbstbewusst.

«Etwas kamerageil»

Das ist noch nicht alles. Helena, die sich selbst als «etwas kamerageil» bezeichnet, schreibt nebenbei an einem Fantasyroman. 40 Kapitel umfasst ihr düsteres Werk, das in einer Sciene-Fiction-Welt spielt und sich um einen ganz besonderen Jungen mit blauen Augen dreht.

Bei ihrer Lieblingsmusik darf es laut zugehen. «Ich liebe Rockmusik», gesteht sie: «Und Heavy-Metal-Konzerte!» Auch das sogenannte «Moshing», einen wilden Tanzstil, findet sie «megacool». Dabei bilden die Konzertbesucher einen Pulk und schubsen sich gegenseitig durch die Gegend. Zu ihren Lieblingsbands gehören Bon Jovi und die Rolling Stones.

Die Vegetarierin interessiert sich zudem für Politik und Tierschutz und unterstützt Greenpeace. Helena will anderen jungen Mädchen ein Vorbild sein und Werte vermitteln: «Die Leute sollen wissen, dass ich etwas zu sagen habe.» Ein echtes Multi-Model eben.