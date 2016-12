Die Welt von ... Tom Ford

Ein Modedesigner, der nebenbei Regisseur ist: Tom Ford (55) bringt es aber auf die Reihe. Der gebürtige US-Amerikaner lebt mit seinem Ehepartner Richard Buckley (68) und ihrem von einer Leihmutter ausgetragenen Sohn Alexander (4) in L.A. In seinem Berufsleben packte er schon einige schwierige Aufgaben an. 1990 begann seine 14-jährige Zeit bei Gucci. Mit provokanten Werbekampagnen machte er das Label wieder berühmt. Vor elf Jahren gründete er sein heute renommiertes Label «Tom Ford International». Vor «Nocturnal Animals» führte er bei «A Single Man» (2009) Regie. Der Film räumte vier Preise ab.