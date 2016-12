Dritter Kinofilm bestätigt! «Sex and the City 3» wird nächsten Sommer gedreht

Mehr Schuhe, mehr Sex, mehr Dramen: Immer wieder gab es Spekulationen über ein mögliches «Sex and the City»-Comeback – jetzt soll es endlich so weit sein! US-Medien berichten, dass die beliebten New Yorkerinnen «Carrie» (Sarah Jessica Parker, 51 ), «Miranda» (Cynthia Nixon, 51) und «Charlotte» (Kristin Davis, 50) schon bald auf die Leinwand zurückkehren.

Die Dreharbeiten sollen im Sommer nächsten Jahres beginnen. Ob auch «Samantha» (Kim Cattrall, 60) im dritten Film zu sehen sein wird, wurde bislang nicht bestätigt. Sie hat den Vertrag als einzige noch nicht unterschrieben.

Für alle Fans der beliebten TV-Serie ist das Comeback eine langersehnte Freudenmeldung. Es ist immerhin schon sechs Jahre her, dass «Sex and the City 2» in die Kinos kam - der jüngste Kinoausflug von Carrie und ihren Freundinnen.