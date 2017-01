Dschungel-Mimose fliegt raus: Honey hat ausgejammert!

Die Zuschauer hatten genug von seinem Gejammer! Alexander «Honey» Keen (34) muss das Camp der RTL-Dschungelshow verlassen. Scheint ihn jedoch nicht wirklich traurig zu machen. «Cheeseburger. Genau zur richtigen Zeit», freute sich der Softie.

Vielleicht auch, weil er jetzt Gina-Lisa Lohfink (30) wiedersehen kann? Die Blondine wurde einen Tag zuvor rausgewählt und logiert jetzt im Versace Hotel, bis «Ich bin ein Star - Holt ich hier raus!» vorbei ist.

Gina-Lisa will mit «Honey» abrechnen

«Ich bin gerade völlig verwirrt, weil alles auf mich einprasselt», sagte Lohfink gestern gegenüber «Bunte». «Ich werde mir jetzt eine Liste machen und mich mit Honey hinsetzen, wenn er rauskommt. Dann werde ich mit ihm abrechnen.» Obwohl sich die beiden nach dem grossen Gruppen-Zoff aussprachen, sind bei ihr offenbar noch viele Fragen offen. «Ich will von ihm wissen, ob er ein Spiel mit mir gespielt hat. Ob er durch mich berühmter werden will, mich nur ausgenutzt hat. Ich will, dass er vor laufenden Kameras vor allen Leuten erklärt, was Sache ist.»

Ob Gefühle im Spiel waren? «Wir haben weder geflirtet, noch uns einander genähert», stellt Lohfink weiter klar. «Honey und ich sind nur Freunde. Wir waren wirklich wie Bruder und Schwester.» Autsch! Ob Dschungel-Mimose Keen das genauso sieht? (gru)

Alle Infos zu «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» im Special bei RTL.de:

www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html