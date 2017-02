Männer, ihr dürft jubeln. Die US-Ausgabe des «Playboy» ist nach einem Jahr quasi zur Besinnung gekommen und titelt: «Nackt ist normal». Ab der März-Ausgabe zeigt das Männermagazin seine Models wieder komplett hüllenlos, wie die Macher nun auf Twitter verkündet haben. Den Start macht das Model Elizabeth Elam, deren hüllenloses Portrait das Cover ziert.

Die Wende kommt exakt ein Jahr, nachdem «Playboy»-Gründer Hugh Hefner (90) seine Girls in Bikinis hüllte. Die Zeiten hätten sich eben geändert, sagte der damalige Chefmanager Scott Flanders. «Heute reicht ein Mausklick, um sich jeden nur vorstellbaren sexuellen Akt im Internet herunterzuladen», begründete er damals den Bruch mit der jahrzehntelangen Tradition.

Hefners Sohn Cooper Hefner (25) sieht das offenbar anders. Vor vier Monaten wurde er Kreativchef des Heftes und hat sich seither kritisch gegenüber dem Nackt-Bann geäussert. «Ich bin der Erste, der einräumt, dass die Art, in der das Magazin Nacktheit zeigte, altbacken war, aber sie völlig zu verbannen, war ein Fehler», sagt der Sprössling nun.

Dennoch: Ganz zurück zu seinen Wurzeln will der «Playboy» nicht. Die neue Ausgabe zeigt zwar entblösste Brüste und Pos, nicht aber die einst gewohnten Frontal-Fotos.

Jüngere Leserschaft

Der Blüttel-Stopp in der damals 62-jährigen Geschichte des Magazins sollte eine jüngere Leserschaft anziehen und lockte tatsächlich eine breitere Werbe-Klientel an. Die Verkaufszahlen aber stiegen nicht so an wie erhofft.

Das Model Sarah McDaniel posierte vor einem Jahr als letzte Nackte mit einem Foto in Snapchat-Manier. Selfie, Snapchat, coole Kleider – der Playboy zielte auf eine jüngere Leserschaft ab. Damit ist jetzt Schluss. Denn: Nackt ist normal. (meg)