Eine Aargauerin an der Fashion Week New York: Anja läuft zur Hochform auf

Anja Leuenberger (23) gehört zu den international erfolgreichsten Schweizer Models. Letzte Woche lief die 1,79 Meter grosse Schönheit aus Fislisbach AG an der New York Fashion Week im Auftrag von sechs verschiedenen Designern. «Für Dennis Basso konnte ich als letztes Model die Show schliessen. Das ist eine sehr grosse Ehre, fast so wie ein Ritterschlag», schwärmt das Model der Zürcher Agentur Fotogen. Für SonntagsBlick fotografierte sie im Backstage-Bereich mit. Im Gegensatz zum glamourösen Auftritt auf dem Catwalk geht es da auf engstem Raum bescheiden bis hektisch zu und her. Anja gefällts: «Es ist sehr stressig, aber auch Adrenalin pur. Genau so, wie ich es mag.»