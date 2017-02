Er darf endlich offiziell glotzen: Mariah Carey nennt Tänzer ihren Boyfriend

Na endlich! Mariah Carey (46) hat es bestätigt: Sie und ihr Tänzer sind ein Paar. Bisher hat sie darüber Stillschweigen bewahrt. «Ich will wirklich nicht über mein Privatleben sprechen, weil ich das früher immer gemacht habe», druckste sie zunächst rum, als die Sängerin im Interview mit «Associated Press» auf Tänzer Bryan Tanaka (33) angesprochen wurde. Dann liess sie sich aber doch zu einem Statement hinreissen: «Ich fühle mich einfach nicht wohl damit, über mein Privatleben zu reden. Ich und mein Freund wollen das nicht machen.»

Bei ihrem Décolleté wird das Basketballspiel zur Nebensache

Kurz nachdem im vergangenen Oktober die Beziehung zu Milliardär James Packer (49) in die Brüche ging, munkelte man erstmals über einen Flirt mit Tanaka. Diesen kennt sie seit ihrer «The Adventures of Mimi»-Tour 2006. Dass der Tänzer nun mehr als nur ein Flirt ist, überrascht kaum noch jemanden. Auch wenn sie bisher nicht über ihn sprechen wollte, zeigte die Diva ihn nur all zu gerne und zog vor den Nasen der Paparazzi eine nicht zu übersehende Liebes-Show mit ihm ab: Wochenlang wurde gekuschelt, egal ob im Jacuzzi, am Strand oder jüngst am Spielfeldrand beim Basketball.

Dem Spiel schenkte ihr Lover vergangene Woche allerdings herzlich wenig Aufmerksamkeit. Viel mehr zog Mariah mit ihrem ausladenden Décolleté seine Blicke auf sich. Laut der «Sun» machte sich das im Laufe des Abends gar selbstständig, was mit einem kurzen Nippelblitzer endete. (kyn)