«Er war hoffnungslos verliebt!»: Die tragische Wahrheit über Falcos Tod

Um Falcos (†40) Tod ranken sich bis heute zahlreiche Mythen: Nachdem der österreichische Superstar, der bürgerlich Hans Hölzel hiess, 1998 bei einem tragischen Autounfall tödlich verunglückte, kamen auch immer wieder Gerüchte über einen Suizid auf.

Jetzt spricht sein bester Freund

Jetzt, 19 Jahre nach seinem Tod, spricht sein bester Freund und damaliger Manager über den Horror-Unfall. In der Kabel-1-Sendung «Falco – die ultimative Doku» verrät Hans Reinisch, dass der «Rock Me Amadeus»-Sänger in den Tagen vor seinem Tod exzessiv Drogen und Alkohol konsumiert habe – aus Traurigkeit. «Er war hoffnungslos verliebt», zitiert «Bild», was Reinisch in der Sendung erzählt.

Falco, der seit 1996 in der Dominikanischen Republik lebte, habe sich in die Dominikanerin Selina verguckt. «Rund sechs Wochen vor seinem tragischen Unfall lernte er die junge Selina aus dem Nachbarort Cabarete kennen», sagt Reinisch.

Der Musiker zog sogar extra in ihre Nähe, um sie möglichst oft sehen zu können. Doch Selinas Vater, der Bürgermeister des Dorfes, war gegen die Liebe: Wegen Falcos wilder Vergangenheit soll er den Kontakt der beiden untersagt haben.

Dreitägiger Alkohol- und Drogenexzess

Selina befolgte das Verbot ihres Vaters und trennte sich vom Musiker. Aus Liebeskummer soll Falco wieder angefangen haben, Drogen und Alkohol zu konsumieren, nachdem er zwei Jahre clean war. «Über drei Tage hat er exzessiv getrunken und Drogen genommen», sagt Reinisch.

In seinem Geländewagen verunglückte Falco schliesslich am 6. Februar, als ein Bus in das Auto krachte. Die Polizei konnte schliesslich 1,5 Promille und Spuren von Kokain und Marihuana im Blut des Mega-Stars feststellen. (kad)