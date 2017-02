Es erscheint im März: Bob Dylan veröffentlicht Dreifach-Album

Ende März erscheint das erste Dreifach-Studioalbum von Bob Dylan (75). Es heisst «Triplicate» und enthält 30 neue Aufnahmen von Songs aus dem American Songbook, darunter legendäre Standards wie «Stormy Weather» von Harold Arlen (†81) und Ted Koehler (†78) oder «The Best Is Yet To Come» von Cy Coleman (†75) und Carolyn Leigh (†57).

«Triplicate» ist das 38. Dylan-Album und das erste seit «Fallen Angels» (2016), das ebenfalls Cover-Versionen enthielt. Die Aufnahmen wurden mit Dylans Tourband in den Capitol Studios in Hollywood gemacht.

Bob Dylan wurde im vergangenen Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, blieb der Verleihung in Stockholm aber fern. Er hat während seiner mehr als fünf Jahrzehnte dauernden Karriere weltweit mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft.