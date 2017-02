ESC-Finalistinnen im grossen Blick-Check: Kurs auf Kiew

Heute Abend kämpfen sechs Sängerinnen in der ESC-Entscheidungsshow live um ein Ticket nach Kiew. Dort wird eine von ihnen am 11. Mai die Schweiz am European Song Contest vertreten und vor einem Millionenpublikum singen. Siegt Ginta, die mit Sex-Appeal und technischen Effekten alles geben will, «um die Farben meiner Heimat vor allen anderen Ländern zu verteidigen»? Oder Michèle, die mit 16 Jahren die Jüngste ist und bereits das Scheinwerferlicht kennt?

Vor vier Jahren gewann sie eine Musikcastingshow. Vielleicht schicken die TV-Zuschauer aber auch die einzige Band in die ukrainische Hauptstadt – oder die Beauty Shana aus Lausanne. Blick.ch macht vorab den grossen Chancen-Check. Wer gewinnt, entscheiden Sie, das Fernsehpublikum! Heute Abend ab 20.05 Uhr auf SRF zwei.