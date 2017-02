Eurovision-Finalistin Shana Pearson: Sie stand schon mit Bieber auf der Bühne

Sie belegte schon Platz zwei der französischen Charts. Und sie teilte bereits mit Justin Bieber (22) während eines Konzerts in Paris die Bühne. Nun will Shana Pearson (31) am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew für die Schweiz punkten.

«Ich bin eine Kämpferin!»

Die Sängerin aus Lausanne tritt morgen Sonntag mit dem Song «Exodus» in der ESC-Vorausscheidung auf SRF 2 an. Die schöne Shana geniesst in der Westschweiz bereits Star-Status, sie ist dort beinahe täglich zu Gast in Radio- und Fernsehsendungen. Trotzdem sieht sich Shana Pearson nicht in der Favoritenrolle. «Ich habe grossen Respekt vor den anderen Kandidaten, sie sind alle ausgezeichnet», schwärmt sie von der Konkurrenz. Aber dann betont sie auch wieder: «Ich bin eine Kämpferin!»