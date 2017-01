Ex-Bachelor Vujo bestätigt Papi-Gerüchte: «Ja, es stimmt, ich werde Vater!»

Ein Baby für den Ex-Rosenkavalier: Vujo Gavric (31) wird Papi! «Ja, es stimmt, ich werde Vater!», sagt er zur «Schweizer Illustrierten».

Als der Ex-Bachelor über die Feiertage im In-Club «Pöstli» in Davos feierte, soll er bereits stolz von seinem Papi-Glück und seiner Freundin erzählt haben. Dies berichtet ein Insider gegenüber BLICK. Noch nie sei er so glücklich verliebt gewesen, wie in seine jetzige Freundin, sagt die Quelle. Noch nie habe er so eine schöne Frau an seiner Seite gehabt. Das erste gemeinsame Kind krönt nun das Liebes-Glück von Vujo und seiner Liebsten, deren Namen er nicht verraten will.

Die Blondine, die er über gemeinsame Freunde kennenlernte und von der er immer wieder Fotos bei Instagram postet, ist gemäss eines Insiders Zürcherin, Mitte zwanzig, arbeitet als Model und studiert nebenbei (BLICK berichtete).