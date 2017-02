Ex-Miss Kerstin Cook hat acht Kilo zugelegt: «Ich habe das Hungern satt!»

Sie räkelt sich am Paradies-Strand und lächelt überglücklich in die Kamera: Ex-Miss Schweiz Kerstin Cook (27) ist dem Schweizer Winter entflohen und sünnelet derzeit auf den Seychellen. An ihrem Ferien-Glück lässt sie ihre Fans per Social Media teilhaben, postet fleissig Bilder im Bikini. Auffallend: Die Miss Schweiz von 2010 ist weiblicher geworden. Während sich andere Models auf Social Media ins perfekte Licht rücken oder sich gar mit Photoshop schlank schummeln, beweist die Luzernerin in einem Instagram-Video Mut zum Bauchpölsterchen.

«Ich will das Leben geniessen»

Absichtlich. «Ich liebe meine Kurven», sagt Kerstin selbstbewusst zu BLICK. Und erklärt: «Speckröllchen und Zellulite gehören nun mal dazu.» Als Miss habe sie bei einer Grösse von 1.80 Meter 58 Kilo auf die Waage gebracht. «Heute sind es 66», so Kerstin. «Ich habe es satt, zu hungern so wie früher. Jetzt will ich das Leben einfach geniessen und essen, was ich will», sagt sie. Damit sie sich trotz Kuchen und Steak wohl fühlt, treibe sie immer noch viel Sport. «Jetzt habe ich Normalgewicht. Und das gefällt mir», sagt Kerstin zufrieden.

Die Schönheit verdankt aber nicht alle ihre Rundungen dem Essen. Vor zwei Jahren liess sie ihre natürlichen A-Körbchen mit 275 Gramm Silikon pro Brust auf Körbchengrösse B vergrössern. «Ich hatte stets das Gefühl, dass mein Busen nicht zu meinem restlichen Körper passt», erklärte Cook die Operation damals. Auf den Seychellen posiert sie nun sogar als Werbegesicht für Bikinimarken. Einfach paradiesisch!