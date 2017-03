Ex-«Musicstar»-Kandidatin eröffnet mit Papi Pierre ein Tattoo-Studio: Katy hat einen Stich

Der neue Job von Katy Winter (33) geht unter die Haut! Die ehemalige «Musicstar»-Kandidatin hat mit ihrem Papi Pierre (63) in Basel das Tattoo-Studio Klybeck eröffnet.

«Die Idee entstand spontan», sagt Katy Winter. Da ihr Vater, ein ausgebildeter Zahntechniker aus Lausanne VD, vor allem Französisch spreche, entschloss sie sich, ihm zu helfen und mit ins Tattoo-Geschäft einzusteigen. «Meine einzige Bedingung war, dass ich auch tätowieren darf.»

Die Ex-Freundin von Mundart-Star Baschi (30) liess sich einen Monat in Thailand zur Tätowiererin ausbilden. Am Anfang übte sie auf Schweinehäuten, nach einer Woche durfte sie auch Menschen tätowieren.

Ihr neuer Job mache ihr riesige Freude, schwärmt Katy. «Bei dieser Arbeit vergesse ich alles um mich herum. Ich konzentriere mich ganz auf das Motiv.» Sie schätze aber auch den Kontakt zu den Kunden: «Man ist Teil einer sehr persönlichen Geschichte, wenn man ein Kunstwerk auf die Haut eines Menschen verewigt.»

Nur Katys Mutter Helga (57) hatte zuerst keine Freude: «Wir vertreiben zusammen seit 15 Jahren eine medizinisch-kosmetische Marke, bei der es um gesunde Haut geht», erklärt Katy. «Klar musste sie sich deshalb zuerst an den Gedanken gewöhnen, dass ihre Tochter den Leuten Farbe unter die Haut sticht.» Heute unterstütz das Mami aber den neuen Beruf von Katy.

Der Terminkalender des Tattoo-Studios ist in den nächsten Wochen bereits voll. Dennoch will Katy auf ihre andere Leidenschaft, das Singen, nicht verzichten: «Ich arbeite noch dieses Jahr an neuen Songs», verspricht sie.