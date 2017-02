Fabienne Louves singt sich tapfer durch die Sheba-Gala: Schlüsselbein gebrochen!

Letzten Montag kurvte Sängerin Fabienne Louves (30) mit ihrem Freund Luca Schneider (28) auf dem Roller durch das thailändische Krabi. «Plötzlich fuhr uns ein anderer Roller an», erzählt die Luzernerin. «Wir stürzten, ich blieb mit Schmerzen liegen und war unter Schock. An vieles kann ich mich nicht mehr erinnern.»

Während ihr Freund nur leichte Schürfungen erlitt, wurde im Spital festgestellt, dass Louves’ linkes Schlüsselbein gebrochen ist. «Die Schmerzen sind stark. Nun braucht es Zeit, bis es heilt.» Trotzdem liess sie es sich nicht nehmen, am Sonntagabend für 180 geladene Gäste an der Sheba-Gala im noblen Carlton-Hotel in St. Moritz GR zu singen. «Wenn ich Wichtiges unterstützen kann, mache ich das sehr gerne.»

Und das hat sie. Das Sheba Medical Center bei Tel Hashomer in Israel ist das grösste und umfassendste medizinische Zentrum im gesamten Nahen Osten. Jährlich werden dort über 1,5 Millionen Patienten behandelt, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe und Religion.

Bei der Auktion am Sonntag kamen für das Sheba-Center rund 480’000 Franken zusammen. Professor Yitshak Kreiss (52), Direktor des Sheba Medical Centers, sagte gerührt: «Mit der Medizin schaffen wir eine Brücke für den Frieden.»