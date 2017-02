Heimweh-Star wird wieder Papi: «Wir sind unendlich glücklich»

Er war der grosse Abräumer bei den Swiss Music Awards: Georg Schlunegger (36) gewann mit seinem Männerchor Heimweh gleich zwei der begehrten Trophäen. Nun ist seine Freude noch grösser: Der zurzeit erfolgreichste Volksmusikant der Schweiz wird im Sommer zum zweiten Mal Papa. «Wir sind unendlich glücklich», sagt der Hitparadenstürmer («Rosmarie») und schwärmt: «Das Baby ist ein absolutes Wunschkind!»

Der gebürtige Berner Oberländer hat mit Gattin Olivia (35) bereits Töchterchen Elif (2). Sie würden schon länger von einer Grossfamilie träumen, sagt Schlunegger. «Es gibt doch nichts Schöneres als die Ruhe und Geborgenheit, die man inmitten seiner Liebsten findet.» Auch Elif sei begeistert, dass sie bald ein Geschwisterchen bekomme. Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, wissen die Eltern noch nicht. «Es ist zu früh, um schon etwas erkennen zu können.»

Live will Schlunegger vorerst passen

Weil ihn die Familie künftig vermehrt beanspruchen wird, plant Schlunegger, bei Heimweh etwas kürzerzutreten. Live-Auftritte will er keine mehr machen. «Unser Chor besteht aus zehn grossartigen Sängern», erklärt er. «Ich bin überzeugt, dass meine Stimme bei den Konzerten nicht gross vermisst wird.» Im Hintergrund ist er aber weiterhin tätig: als Komponist und Produzent der Gruppe.

«Es ist sensationell, was wir mit Heimweh in den letzten 18 Monaten erreicht haben», sagt Schlunegger. Nun soll der Chor sogar vergrössert werden (siehe Box). «Wir möchten dieses grandiose Musikprojekt erweitern», kündigt der Musiker an. «Am liebsten mit begeisterten Sängern aus allen Kantonen der Schweiz, die in den unterschiedlichsten Dialekten unsere vielfältigen Brauchtümer zelebrieren.»

BLICK-Leser können bei Heimweh mitsingen

Diese Pläne setzt der Männerchor auch sofort um. Die Truppe soll nämlich vergrössert werden. «Wir suchen noch mehr schöne Stimmen, die unser Liedgut ins ganze Land hinaustragen», erklärt Schlunegger. Interessierte können sich unter folgender E-Mail-Adresse bewerben: singmit@heimwehmusig.ch. Bitte unbedingt Vorname, Name, Wohnort, Telefonnummer und Geburtsdatum angeben. Und auch eine Kostprobe der Stimme übermitteln (Handyaufnahme oder Video). Viel Vergnügen!

Interessierte Sänger können sich auch unter folgendem Link bewerben: www.heimwehmusig.ch/singmit