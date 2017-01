Heisse Twitter-Diskussion zu SRF-Apokalypse: «Blackout» rüttelt Zuschauer auf

Ist die Schweiz gegen einen kompletten Stromausfall gewappnet? Dieser Frage widmete sich der SRF-Thementag «Blackout». In einem achtteiligen fiktionalen Dokumentarfilm wurden am Berchtoldstag die Folgen eines solchen Schreckensszenarios gezeigt – und anschliessend in Expertenrunden darüber diskutiert.

Der Thementag zur fiktiven Apokalypse kam bei den TV-Zuschauern gut an. Auf Twitter wurde eifrig diskutiert. «Es ist gut, dass wir uns Gedanken machen, was alles zusammenhängt ...», schreibt ein User.

— conradin knabenhans (@conradion) 2013-07-22 14:22:09.0

Ein anderer stellt fest: «Mein Notvorrat könnte besser sein.»

— Beat Rudolf (@beat_rudolf) 2013-07-22 14:22:09.0

«Absolut sehenswerte Doku mit Szenario totaler Stromausfall (...). Toll gemacht», lobt ein weiterer User.

— Eric Haegler (@EricHaegler) 2013-07-22 14:22:09.0

Doch es gab auch kritische Stimmen. Ein Twitter-Nutzer findet: «Euer Blackout ist völlig unnötige Schreckgespenst-Malerei mit absolut unrealistischem Szenario.»

— Stefan Müller (@MullerAltermatt) 2013-07-22 14:22:09.0

Nathalie Rufer, Projektleiterin von «Blackout», freut sich über die angeregten Diskussionen auf den sozialen Netzwerken und erklärt BLICK: «Unsere Info-Hotline wurde sehr rege genutzt, ebenso hatten unsere Experten-Chats viele Teilnehmende.»

Neben dem Aufreger der vermeintlich eingeblendeten Natelnummer von Moderator Urs Gredig (46) überzeugte «Tagesschau»-Mann Franz Fischlin (54) in «Blackout» mit seinem glaubwürdigen Auftritt.

Rufers Fazit zum Spezialtag: Das SRF habe sein Ziel erreicht, «die Zuschauer für einen möglichen Stromausfall zu sensibilisieren». (paf)