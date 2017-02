Highlights der 89. Oscar-Verleihung: Tanzeinlage, Guetzli-Regen und Touristen im Theater

Justin Timberlake (36) eröffnet den glamourösen Abend mit einem sensationellen Auftritt seines Oscar-nominierten Hits «Can't Stop the Feeling». Der Sänger mischte sich unter die Hollywood-Stars und tanzte im Publikum mit seiner Frau Jessica Biel (34).

«La La Land» ist der Gewinner des Abends

Danach verlief der Abend, trotz aller Bemühungen von Moderator Jimmy Kimmel (49), unspektakulär. Unter den Gewinnern gab es wenige Überraschungen. Der grosse Favorit «La La Land» staubte fünf Oscars ab, darunter beste Regie und Kamera. Auch Hauptdarstellerin Emma Stone (28) durfte sich ihr Goldmännchen abholen. Ausgezeichnet als bester Hauptdarsteller wurde Casey Affleck (41) für seine Rolle in «Manchester by the Sea».

Dieses Mal keine «White Oscars»

Im Gegensatz zu den letzten Oscars wurden bei der 89. Verleihung gleich mehrere dunkelhäutige Schauspieler und Filmemacher ausgezeichnet. Viola Davis (51) und Mahershala Ali (43) holten sich je einen Award als beste und bester Nebendarsteller/-in und Barry Jenkins (37) und Alvin McCraney (36) für das beste adaptierte Drehbuch für «Moonlight».

Es regnete Guetzli, und Touristen kamen zu Besuch

Zu den diesjährigen Highlights gehört die Verteilung von Guetzli und Doughnuts und der Besuch einer Touristengruppe. Kimmel lud einen ganzen Bus voller Gäste ins Theater ein.

Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie plötzlich vor den Hollywood-Stars standen. Nach Küsschen von Meryl Streep (67), Umarmungen von Nicole Kidman (49) und Fotos mit Denzel Washington (62) verliessen die überraschten Gäste die Veranstaltung wieder.

«Und ich danke Gott dafür, dass ich eine Schauspielerin geworden bin»

Für den emotionalsten Moment sorgte Viola Davis (51) mit ihrer bewegenden Dankesrede, in der sie unter Tränen sagt: «Und ich danke Gott dafür, dass ich eine Schauspielerin geworden bin. Denn es ist der einzige Beruf, der weiss, wie man das Leben feiert.»

Auch der iranische Regisseur Asghar Farhadi (44), der aus Protest gegen den US-Präsident Donald Trump und dessen gescheitertes Einreiseverbot nicht an der Verleihung erschien, bekam Anerkennung. Er wurde für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet, und seine politische Dankesrede wurde von der iranischen Astronautin Anousheh Ansari (50) vorgelesen. (rla)