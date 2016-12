Neue Freunde, neues Glück. Ex-Miss-Schweiz und Schauspielerin Nadine Vinzens (33) ist das neuste Mitglied der Yotta-Gang. In den sozialen Medien zeigt sich die Bündnerin, die rund die Hälfte des Jahres im sonnigen Kalifornien verbringt, beim Mucki-Training mit dem deutschen Protz-König Bastian Yotta (40) und ihrer Schweizer Freundin Nomi Fernandes (32). Fans können die drei bald regelmässig im Netz beim Training begleiten.

Spektulationen um Po-Implantat

Dennoch sticht neben dem deutschen Muskelberg und der prallen Nomi vor allem Vinzens' Apfelpo ins Auge. Und veranlasste Yotta-Follower gestern zu Spekulationen, wonach das runde Füdli ein Implantat sei (BLICK berichtete).

Die schöne Bündnerin wiegelt ab. «Ich war nicht beim Chirurgen, sondern im Gym», sagt sie am Telefon zu BLICK. Schuld am prallen Aussehen seien ein guter Aufnahmewinkel und Sport. «Mein Füdli ist das Ergebnis von täglich über 100 Squats und langem Treppenspringen. Ich kriege viel Komplimente dafür.» Als Mitglied der Yotta-Gang bringt sie sich zwei- bis dreimal pro Woche im Gym an die körperlichen Grenzen. Grinsend sagt sie: «Der Muskelkater ist mein bester Freund.»

Schon vor fünf Jahren sorgte Vinzens für Gesprächsstoff, als sie an der «Energy Fashion Night» plötzlich mit scheinbar volleren Lippen und üppigerem Busen auftauchte. Auch damals hatte laut der Ex-Miss kein Chirurg die Finger im Spiel, sondern «Lipgloss von Nivea» und «ein spezieller Push-up-BH».

«Ich bin glücklicher Single»

Trotz aller Freundschaft: Eines der berühmten Yotta-Girls will Nadine nicht sein, auch wenn der Internet-Protzer ihr fürs Foto das Shirt hochschiebt. «Bastian ist ganz ein lieber, bodenständiger Typ und baggert mich nicht an», sagt sie. Und betont: «Ich bin glücklicher Single.» (meg)