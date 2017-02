Angelina Jolie spricht erstmals über die Trennung von Brad Pitt: «Wir werden immer eine Familie sein»

Am Wochenende hatte Angelina Jolie (41) zusammen mit ihren Kindern ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Trennung von Brad Pitt (53). An der Premiere ihres neuen Films «First They Killed My Father» in Kambodscha strahlte der Hollywood-Star mit seiner Kinderschar um die Wette. Im Rahmen des Films sprach Jolie auch mit der BBC.

«Es war eine schwierige Zeit»

Natürlich brannte der Interviewerin vor allem ein Thema auf der Zunge. Angesprochen auf ihre Trennung von Brad Pitt, antwortet die Filmemacherin mit brüchiger Stimme: «Ich möchte nicht viel darüber sagen, aber es war eine sehr schwierige Zeit.»

Es scheint, als müsste Jolie mit den Tränen kämpfen, als sie kurz pausiert und dann weiterspricht: «Wir sind eine Familie und werden auch immer eine Familie bleiben. Wir werden diese Zeit durchstehen und hoffentlich stärker daraus hervorgehen.»

Sie wollen die Familie «wieder zusammenführen»

Die versöhnlichen Worte kommen überraschend, da es noch vor kurzem so schien, als wolle Jolie Pitt von ihren gemeinsamen Kindern fernhalten. Nach der Trennung beantragte sie sofort das alleinige Sorgerecht, und Brad Pitt durfte seine Kinder nur unter Aufsicht eines Familientherapeuten sehen.

Im neuen Jahr haben sich die beiden aber scheinbar geeinigt und liessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung verlauten, dass sie die Familie «wieder zusammenführen» wollen. Mit dem Statement macht Jolie dazu jetzt also den nächsten Schritt. (klm)