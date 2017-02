Angelinas Kinder geniessen die kambodschanische Küche: Bei den Jolies gibt es Taranteln

Angelina Jolie (41) verbrachte ihr Wochenende in Kambodscha, wo ihr neuer Film «First They Killed My Father» am Samstag Premiere feierte. Die Filmemacherin hat zu dem Land einen ganz besonderen Draht, hat sogar den kambodschanischen Pass. Dass sie und ihre Kinder denn auch keine Hemmungen haben, wenn es um die örtliche Küche geht, zeigt Jolie in einem neuen Video.

Für die BBC bereitet die sechsfache Mutter ein Gericht zu, das es in sich hat. Geschickt brutzelt sie Skorpione und Taranteln und rundet das ganze mit ein paar Grillen ab, während ihre Kinder gespannt zuschauen. Jolie hat auch ein paar Tipps für die korrekte Zubereitung der Riesenspinne: «Man muss zuerst die Fangzähne entfernen.»

Grillen und Bier dienen als Einstieg

Auf den Geschmack gekommen ist Jolie bereits 2001 während ihres ersten Besuchs in Kambodscha. «Man fängt mit Grillen an – Grillen und Bier. Dann arbeitet man sich zu Taranteln hoch», beschreibt die Schauspielerin ihre Leidenschaft. Als es angerichtet ist, teilt sich Jolie eine Tarantel mit Tochter Shiloh (10). «Der Geschmack ist echt gut», schwärmt die Schauspielerin. Ihr Nachwuchs ist weniger begeistert. «Schmeckt wie geschmacklose Chips», sagt Shiloh.

Erstes Statement zu der Trennung

Im Rahmen der Reportage zeigte der Superstar nicht nur seine Kochkünste, sondern sprach gestern auch erstmals über die Trennung mit Brad Pitt. «Es war eine sehr schwierige Zeit», fasst Jolie den Rosenkrieg pragmatisch zusammen. Aber sie gibt sich auch versöhnlich und sagt: «Wir werden immer eine Familie sein.» (klm)