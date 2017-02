Beyoncé veröffentlicht neue Babykugel-Bilder: «Ich habe drei Herzen»

In Unterwäsche und in einem Schleier posiert Beyoncé (35) auf dem ikonischen Foto, das sich in Windeseile im Netz verbreitete und mit dem sie ihre Zwillingsschwangerschaft verkündete. Jetzt, nur wenige Stunden nach der Mega-Nachricht, sorgt sie gleich noch einmal für Freude: In einer herzigen Fotostrecke liess sich der «Lemonade»-Star aufwendig in Szene setzen – und teilt die Bilder auf seiner Website mit den Fans.

Unter dem Titel «I have three hearts – Ich habe drei Herzen» postet die Sängerin Bilder, auf denen Töchterchen Blue Ivy (5) sanft ihr Babybäuchlein küsst oder auf denen der Popstar oben ohne und im Stil des Botticelli-Gemäldes «Die Geburt der Venus» posiert. Auf den malerischen Unterwasseraufnahmen wirkt sie, nur in schwebenden Stoffbahnen umhüllt, tatsächlich beinahe wie eine Göttin.

Während die Freude über das baldige Mami-Glück bei Beyoncé offenbar nicht grösser sein könnte, widmet sie im umfangreichen Post auch Töchterchen Blue Ivy Platz. Sie veröffentlichte Babyfotos von der Kleinen, die bald eine grosse Schwester ist, und schrieb: «Meine beste Kreation bist du.» (kad)