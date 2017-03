BLICK trifft Popstar Ellie Goulding (30): «Ich stehe auf eure Berge»

Sie geht hoch hinaus und bleibt dabei doch mit beiden Beinen auf dem Boden. Ellie Goulding (30, «Love Me like You Do») zählt zu den erfolgreichsten Popstars der Gegenwart. Am Dienstag feierte die Britin in der Event-Location MC Motors in London vor 80 geladenen Gästen ihr Debüt als Schuhdesignerin. «Ich bin etwas nervös, hier vor euch zu stehen. Daher singe ich lieber, als zu sprechen», sagte die zweifache Brit-Award-Preisträgerin lächelnd und gab sich sehr nahbar und sympathisch. Fünf Lieder sang sie live, scherzte mit den Journalistinnen und Bloggerinnen aus 25 Ländern.

In einem Sozialbau aufgewachsen

Dabei trug Ellie einen übergrossen, schwarzen Pullover und High Heels, die sie für das Schweizer Schuhhaus Dosenbach entworfen hat. «Es ist eines der ersten Male, dass ich in so hohen Schuhen auf der Bühne stehe – und es fühlt sich gut an.» 57 Modelle hat die leidenschaftliche Kickboxerin entworfen, seit gestern sind sie bei uns in den Geschäften und online zu kaufen. Die gute Freundin von Prinz Harry (32), Herzogin Kate (35) und ihrem Gatten Prinz William (34), an deren Hochzeit sie sang, meistert den Spagat zwischen grossen, ausverkauften Hallen und Auftritten vor kleinem Publikum mit gleich viel Herzblut. Sie, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter und den drei Geschwistern in einem Sozialbau aufwuchs, erinnert sich an ihre bescheidenen Zeiten: «Ich trug lange die Schuhe meiner Schwester. Wenn ich einmal etwas Geld hatte, habe ich damit CDs gekauft.»

«Ich habe meine ersten Skischuhe gekauft»

Dank ihres musikalischen Erfolgs ist sie finanziell privilegiert, doch sie vergesse nie ihre Wurzeln. Daher gibt sie sich gerne grosszügig, engagiert sich im Kampf gegen Krebs oder Aids. Sie ist eine aktive Tierschützerin und auch sportlich kaum zu bremsen. «Soeben habe ich gelernt, Ski zu fahren, und mir nun auch meine ersten Skischuhe gekauft. Ich liebe eure Berge», schwärmt Ellie Goulding. «Ihr habt ein wunderschönes Land. Ich würde liebend gerne in der Schweiz leben.»