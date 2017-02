Britney zeigt unfreiwillig Haut: Oops, schon wieder eine Busen-Panne!

Hoppla! Schon wieder unterlief Britney Spears (35) ein Kleider-Malheur. Bei einer ihrer Shows, die sie regelmässig in Las Vegas (USA) präsentiert, zeigte die Pop-Prinzessin unfreiwillig viel Haut.

Nippel-Blitzer zu spät bemerkt

Während der Tanz-Performance zu ihrem Hit «Work Bi**h» verliess einer der Träger ihres hautengen Bodys seinen vorgesehenen Platz auf der Schulter. Gut sichtbar erschien eine Brustwarze der Skandalnudel. Es blieb jedoch nicht bei einem kurzen Nippel-Blitzer wie bei vergangenen Auftritten: Anstatt das Missgeschick gleich zu beheben, zog die Sängerin souverän ihre Show weiter.

Erst als ein Tänzer die 35-Jährige darauf hinwies, zupfte sie ihr Outfit zurecht. Die Fans waren von der Performance mit dem Kleider-Patzer begeistert. Auf Videos des Auftritts ist zu hören, wie das Publikum jubelt und applaudiert.

Der Popstar kämpft auf der Bühne immer wieder mit Kleiderpannen. Zuletzt riss im Oktober ein Träger ihres Oberteils – Spears musste mit den Händen aushelfen. Anfang 2016 verfing sie sich in einem Traggurt für einen Bühnenflug, und im Herbst 2015 platzte ihr halbtransparentes Kostüm am Rücken auf. So darf man wohl auch in Zukunft auf weitere knappe Outfits mit Busenblitzer-Potenzial zählen. Baby, One More Time! (rla)