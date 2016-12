Die Geissens bezahlen nicht selber: RTL 2 finanziert Roooberts Luxusleben!

Die beliebte TV-Protz-Familie, die Geissens, geniesst ein prunkvolles Party-Leben mit Luxus-Reisen und einer 35 Meter langen Super-Jacht!

Wie die «BILD»-Zeitung berichtet, begleichen Carmen (51) und Robert Geiss (52) ihre Ausgaben nicht selbst. Laut Produktionsvertrag zahlt RTL2 pro Staffel von «Diese Geissens» rund 2,6 Millionen Schweizer Franken direkt an Geiss TV, die Produktionsfirma der Millionärsfamilie. Mit diesem Geld wiederum finanzieren die Geissens ihren Glamour-Alltag.

Der Sender finanziert Luxus-Jacht und Geburtstagsparty

RTL2 übernimmt auch die Sach- und Personalkosten für Roooberts Luxus-Jacht, die Indigo Star. Das kostet den Sender 21'000 Franken pro Folge. Dieser Betrag deckt die Anmietung des Bootes und eine Crew von mindestens fünf Leuten ab. Zusätzlich begleicht RTL2 die Wartungsarbeiten und Tankfüllungen des Luxus-Schiffes (bis zu 65'000 Franken) sowie die Liegegebühren (auf Barbados z.B. 10'000 Franken).

Auch das Party-Leben des Jet-Set-Paares finanziert RTL2. So hat der Sender rund 16'000 Franken für das Catering an Bord der Indigo Star ausgegeben und 12'000 Franken für die Geburtstagsparty von Tochter Shania (12) springen lassen. Damit die Geissen-Kinder wie richtige Rich-Kids rüberkommen, übernimmt RTL2 auch die Upgrades in die First Class für die beiden Töchter – das macht jeweils 1'200 Franken.

Rund eine Million Franken pro Staffel

Als Sahnehäubchen oben drauf erhalten die Geissens für jede abgedrehte Folge ihrer TV-Serie 65'000 Franken Gage. Das macht pro Staffel (15 Folgen) mindestens 975'000 Franken. Zusätzlich verdient Robert Geiss über seine Firma Roberto Geissini Consulting ein Berater-Honorar von rund 80'000 Franken. Das bringt der Familie Geiss pro Staffel ihrer TV-Serie mehr als eine Million Schweizer Franken auf ihr monegassisches Konto ein. (brc)

