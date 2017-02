Die schönsten Kleider der Oscars 2017: Die Stars im Goldfieber

Ganz im Zeichen des Goldmännchens schritten die Stars in der Nacht von gestern auf heute in Los Angeles in goldenen Roben über den roten Oscar-Teppich. «La La Land»-Star Emma Stone (28) kam im goldenen Fransen-Kleid, das alten Hollywood-Glamour versprühte. Dem Gold-Trend folgten auch Schauspielerin Jessica Biel (34) oder «Fifty Shades of Grey»-Star Dakota Johnson (27).

Charlize Theron (41) schritt in einer traumhaften Bronze-Robe von Dior über den roten Teppich. In schimmernden, eleganten Kleidern zeigten sich Isabelle Huppert (63) und Nicole Kidman (49).





Auch Tüll schien beim wichtigsten Hollywood-Event des Jahres ein Trend zu sein: Felicity Jones (33) erinnerte in ihrem Tüll-Traum von Dior glatt an eine Ballerina. Scarlett Johansson (32) trug eine rosa Robe von Azzedine Alaia und liess darin frech ihr Tattoo hervorblitzen.

Die gleiche modische Idee hatten offenbar die Stylisten von Emma Roberts (26) und Michelle Williams (36): Die beiden Schauspielerinnen trugen praktisch das gleiche Kleid. Ein No-Go auf dem roten Teppich!





Daneben griffen bei ihren Outfits etwa Musikerin Mica Levi (29), die im entspannten Freizeitlook zur Glamourveranstaltung kam, oder Sängerin Hailee Steinfeld (20), die im auffälligen Blumen-Kleid von Ralph & Russo glatt an Grosis Vorhang erinnerte. Schauspielerin Blanca Blanco sorgte für den grössten Kleider-Fail des Abends: Ihr XL-Beinschlitz verrutschte und enthüllte glatt ihren Schritt.

Bollywood-Star Priyanka Chopra (34) erschien in einer futuristischen Steppdecken-Robe. «Hidden Figures»-Star Octavia Lenora Spencer (46) sorgte mit ihrem silbernen, mit Federn bestückten Kleid für Getuschel. (kad)