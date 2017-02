Die Schweiz geht bei den Academy Awards fast leer aus: Dieser Mann rettet unsere Oscar-Ehre

Aus der Traum! Die Schweiz hatte sich dieses Jahr grosse Oscar-Hoffnungen gemacht, ging aber leider fast leer aus. Mit «Ma vie de Courgette» und «La femme et le TGV» wurden gleich zwei Schweizer Produktionen für den Academy Award 2017 nominiert. Dazu kommt mit dem Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro» eine Schweizer Ko-Produktion.

«Ma vie de Courgette» und «La femme et le TGV» gehen leer aus

Nachdem der Animationsfilm «Ma vie de Courgette» am Freitagabend in Paris zwei Césars gewonnen hatte, standen alle Zeichen auf Oscar-Gewinn für das Werk des Walliser Animationsfilmers Claude Barras (44). Doch leider verlor Barras gegen den amerikanischen Disney-Film «Zootopia».

Ebenfalls leer ging der Schweizer Jung-Regisseur Timo von Gunten (27) aus, der mit seinem gefeierten Kurzfilm «La femme et le TGV» als bester Kurzfilm um einen Oscar kämpfte. Dieser ging aber an «Sing» des ungarischen Regisseurs Kristóf Deák. Kein Oscar-Glück hatte auch der Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro». Das begehrte Goldmännchen ging in dieser Kategorie an die Filmemacher des US-Dokumentarfilms «O.J.: Made in America».

Goldmännchen für US-Schweizer

Einen kleinen Oscar-Sieg durfte die Schweiz aber trotzdem feiern: Der US-schweizerische Doppelbürger Andrew R. Jones (44) gewinnt den Oscar in der Kategorie «Visuelle Effekte» für den Film «The Jungle Book». Jones ist mit einer Schweizerin verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Während den Dreharbeiten zu «The Jungle Book» pendelte der Animator zwischen der Schweiz, London und Los Angeles. Schon nächstes Jahr will Jones aber mit seiner Familie definitiv nach Kriens LU ziehen. Dort sollen dann auch seine Kids die Schule besuchen.

Für Jones ist es übrigens nicht der erste Oscar. Schon 2010 gewann er ein begehrtes Goldmännchen für seine Arbeit beim Film «Avatar – Aufbruch nach Pandora». (brc)