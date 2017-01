Drake hatte Affäre mit Madonna: Dieser Kuss war kein Fake

Zwei Jahre ist es her, seit den Besuchern des Coachella-Festivals die Kinnladen herunter krachten, als Madonna (58) Rapper Drake (30) auf der Bühne die Zunge in den Hals steckte. Der Kanadier wirkte nach der Attacke überrumpelt und sorgte mit seinen Grimasse gar für Gerüchte, dass die Sängerin eine schlechte Küsserin wäre.

«Sie waren massiv voneinander angezogen»

Jetzt kommt raus: Alles nur gespielt, denn Madonna und Drake hatten zu der Zeit eine heisse Affäre! Das behauptet ein Insider. «Jeder in ihrem Umfeld wusste, was los war», sagt er zur «Sun». Keiner von beiden dachte, dass es ewig halten würde, aber «sie waren massiv voneinander angezogen.» Sie hatten Spass zusammen, wollten laut dem Insider aber nie öffentlich darüber reden.

Das Techtelmechtel hatte ein unschönes Ende, als der Kanadier nach dem öffentlichen Geknutsche wenig begeistert schien. Über Twitter versuchte er zu retten, was zu retten war und schrieb: «Versteht meinen Schock nicht falsch! Ich durfte mit der Queen Madonna rum machen.» Doch die Gerüchteküche brodelte längst und Klatschportale wie «TMZ» stempelten die Sängerin gar als «eklig» ab.

Drake sang darüber, dass er auf ältere Frauen steht

Monate später schlug sie zurück. In einem Interview mit «Saturday Night Online» verriet sie, was für einen Rat sie ihrem jüngeren Ich geben würde: «Küss nicht Drake, egal wie oft er verdammt nochmal darum bettelt.» Auch seine Qualitäten als Küsser verurteilte sie.

Dass das Paar zusammen anbändelte ist allerdings nicht ganz überraschend. Schliesslich hatte Madonna schon einige Toyboys an ihrer Seite. Und Drake sang bereits 2009 in «Put It in the Bag» mit Rapper Fabolous (39) darüber, dass er auf ältere Frauen stehe. Das bestätigt er aktuell mit seiner Beziehung zu Jennifer Lopez (47), die er kürzlich bekannt machte. Diese konnte er hoffentlich von seinen Kuss-Qualitäten überzeugen. (kyn)