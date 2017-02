Er hat Tourette und ADHS: «DSDS»-Kandidat schockt Jury mit Schmuddel-Song

Skandal-Auftritt bei «Deutschland such den Superstar»! Dominik Sommer (30) schockt die Jury, als er ihnen seinen eigenen Song «I'm a fuckbull, you very dirty bitch» präsentiert. Und der Text ist richtig krass: «Ich bin ein F***bulle, du alte hässliche Schrulle. Dann nehm ich meine Peitsche und peitsch dich damit aus, du kleine behaarte Maus.»

Tourette und ADHS

Seinen krassen Auftritt erklärt Sommer der geschockten Jury laut «Bild» heute Abend wie folgt: «Ich habe das Tourette-Syndrom und auch ADHS.» Das würde ich durch Zuckungen im Gesicht und Nervosität bemerkbar machen.

«Leute, macht euch nicht verrückt»

Über seine Krankheit sagt der «DSDS»-Teilnehmer: «Leute, macht euch nicht verrückt wegen so einer Scheisse. Das ist eine ganz normale Krankheit wie Epilepsie. Ich stehe dazu, bin offen und bin kein Feigling, der Tabletten nimmt. Wenn jemand ein Problem damit hat, hat er Pech.» Trotzdem ist die Jury von Sommers Kraftausdruck-Auftritt sichtlich geschockt. Ob er es trotzdem in den Recall schafft? Das zeigt RTL heute Abend um 20.15 Uhr.