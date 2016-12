In den vergangenen Monaten musste Sarah Lombardi (24) so manchen Shitstorm über sich ergehen lassen. Diesmal sind ihre Hater nicht wegen ihres Fremdgeh-Skandals sauer, sondern bezeichnen die Sängerin als Tierquälerin. Auf Instagram postete Lombardi ein Bild, dass sie in einer Pelzjacke zeigt. «Danke an @charlott.fashion.store für meine schöne kuschelige Jacke», schreibt sie. Der Onlinestore freut sich über die Werbung und bestätigt auf seinem Profil die Echtheit des Pelzes.

«Echt ekelhaft!»

Ihren Followern passt das gar nicht. «Echt ekelhaft! Menschen, die sowas produzieren, verkaufen und mit Stolz tragen sind für mich herzlose Tierquäler!», schreibt ein User. «Ich habe immer zu Sarah gehalten, mir hat das sehr leid getan, wie man sie so fertig gemacht hat. Aber wie sie hier über Tierleichen geht, ist das allerletzte! Absolutes No Go!», meint ein anderer Follower. «Echtpelz? Einfach nur grausam! Denk doch mal nach. Lösch den Post und schick die Jacke zurück», fordert ein weiterer.

Sie hat nichts gelernt

Das wird wohl nicht passieren. Denn: Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin echten Pelz trägt und den Zorn von Tierliebhabern zu spüren bekommt. Bereits vor einem Jahr zeigte sie sich mit einer Wollmütze inklusive Bommel aus Tierfell auf Facebook. Und schon damals gingen ihre Follower auf die Barrikaden. (kyn)