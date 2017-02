Fieses Spiel mit dem Rapper: Betrüger verkauft Drakes Haus

Üble Überraschung für den kanadischen Rapper Drake (30): Seine Villa wurde auf einer Immobilienseite zum Verkauf angeboten. Blöd nur, dass nicht er das Inserat geschaltet hat, sondern ein Unbekannter.

Aggressiver Hochstapler

Dieser gab an, der Manager des Musikstars zu sein, und verlangte, wie «TMZ» berichtet, rund 20 Millionen Franken für das luxuriöse Haus. Nachdem ein Immobilienmakler beim angeblichen Manager um Details bat, flog die ganze Aktion auf. Der falsche Manager sei erst aggressiv geworden und habe dann gestanden, dass es sich nur um einen Fake handelt.

Wunderschöne Luxusvilla

Dass Drake sein Haus nicht einfach so hergeben will, ist verständlich. Schliesslich bietet die Villa alles, was man sich nur wünschen kann: Unter anderem stehen dem «Hotline Bling»-Star eine Badegrotte, ein riesiges Heimkino und ein Fitnessstudio zur Verfügung. Er hat das Gebäude 2012 für umgerechnet 7,5 Millionen Franken erworben.

Zuletzt machte Drake auf sich aufmerksam, weil er mit der Queen of Pop, Madonna (58), eine heisse Affäre gehabt haben soll – es soll nicht beim Bühnenkuss am Coachella Festival geblieben sein. Ob sich die beiden auch in seinem Millionenhaus vergnügt haben? (bnr)